Принц Чарльз готовит совместную коллекцию с Net-a-Porter (фото)

Принц Чарльз следует по стопам своей невестки Меган Маркл. Наследник британского престола решил создать авторскую капсульную коллекцию. Для этого он объединился с Yoox Net-a-Porter Group, чтобы создать мужскую и женскую осенне-зимнюю линейку. Сообщается, что коллекция должна дебютировать в следующем году.

В создании линейки будут участвовать шесть студентов миланского университета, на помощь которым придут опытные модельеры из Великобритании. Таким образом, принц Чарльз и Net-a-Porter планируют совместить изысканный итальянский дизайн со знаменитым британским пошивом. В линейке можно будет найти вещи из натуральный тканей, таких как шелк, шерсть и кашемир. Капсульная коллекция получит название Modern Artisan.

Коллекция Modern Artisan, созданная в Италии и в Великобритании, станет важным выражением того, как талант и технологии могут работать через границы,

— рассказал в официальном заявлении исполнительный директор Yoox Net-a-Porter Group Федерико Маркетти.

Вырученные деньги от продажи коллекции пойдут в благотворительный фонд принца Чарльза, который кроме подобным проектов, поддерживает молодых людей, желающих обучиться сельскому ремеслу, резьбе по дереву и садоводству. Также часть денег пойдет и на реставрацию исторических зданий и парков.

: marieclaire.ua