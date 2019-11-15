У Києві п’яна компанія Opel лоб у лоб протаранила Audi

Ранок у Дарницькому районі Києва почалося з лобового ДТП. На перетині вулиць Здолбунівська та Ревуцького зіткнулися автомобілі Opel і Audi.

В результаті аварії медики з різними травмами госпіталізували однієї людини.

Патрульні підозрюють, що аварію спровокував п’яний водій, – повідомляє місцеве видання.

Попередня інформація така: близько 04:00 Opel виїжджав з вулиці Ревуцького на Здолбунівську, однак щось пішло не так. Автомобіль поїхав по зустрічній смузі і на повному ходу влетів в лоб Audi.

Від удару розкидало по дорозі запасні частини машин, а пасажиру Audi знадобилася термінова допомога медиків. Його доставили в лікарню. Коли на місце прибули поліцейські, то побачили, що з Opel буквально вивалилася компанія чоловіків. У них були ознаки алкогольного сп’яніння.

Журналістам вони так і не зізналися, хто керував автомобілем у момент ДТП. До приїзду слідчо-оперативної групи патрульним довелося пильно стежити за переміщенням учасників аварії, так як вони постійно норовили піти по своїх справах, як ні в чому не бувало. Деталі події встановлюють правоохоронці.