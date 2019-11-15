Референдуму щодо продажу землі перед другим читанням не буде, — Разумков

Референдум про продаж землі іноземцям проведуть після прийняття законопроекту. Про це в ефірі каналу «1+1» розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

За його словами, спочатку парламент проголосує у другому читанні за відкриття ринку землі тільки для громадян України.

«Ринок землі буде відкриватися для фізичних осіб та юридичних осіб, власниками яких є громадяни України.

Референдум відбудеться, і тільки тоді, коли українське суспільство визначиться, що воно готове продавати землю іноземцям та надати корпоративні права, тоді ринок буде відкритий і для іноземців”, – пояснив Разумков. За його словами, зараз неможливо провести референдум з-за відсутності відповідного законодавства.