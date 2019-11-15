У Криму вітчим вбив і закопав 5-річну дівчинку: опубліковані фото і деталі страшної історії

В окупованому Сімферополі вітчим зниклої дівчинки Дар’ї Пилипенко 2013 року народження зізнався в її вбивстві. Також чоловік показав, де сховав тіло падчерки.

За даними слідства, вдень 12 листопада громадянин України вивіз з дому тіло падчерки і прикопав його землею. Після цього він забрав документи дітей з дитячого саду і спробував виїхати з молодшим сином на материкову частину України, але його зупинили, так як у нього не було дозволу від матері дитини.

Цікаво, що повідомлення про зникнення дитини надійшло від вітчима дівчинки. За його словами, він пішов з дому у справах і залишив її одну. По поверненню чоловік виявив, що дитини вдома немає.

Що стосується матері дівчинки, то вона знаходиться в Китаї.