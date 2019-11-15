У лікарні відмовилися прийняти: в Харкові розгорівся скандал через смерть пенсіонерки, відео

13 листопада у Немишлянському районі Харкова у приймальному відділенні міської багатопрофільної лікарні №18 померла пенсіонерка, якій лікарі в іншому медзакладі відмовили у допомозі.

“Мама давно мала проблеми із серцем. Наприкінці листопада перехворіла на грип, який дав ускладнення на легені. Мама пила антибіотики, які розріджують кров і не приймала серцеві ліки. 13 листопада я викликала нашого терапевта. Він оглянув маму і сказав, що у неї миготлива аритмія і пульс 145. Пояснив, що потрібно «прокапати» її в кардіології”, – каже дочка померлої харківчанки Олена Лиманська.

У 8-й міській лікарні на Салтівці, куди зателефонувала Олена, їй пообіцяли покласти її матір у кардіологічне віділення та назначити крапельниці. У приймальному покої хворій пенсіонерці зняли кардіограму та відправили до 18-ї міськлікарні. Завідуюча приймальним відділенням заявила, що не візьме жінку на лікування.

У кареті “швидкої” матері Олени Лиманської стало зле. Літню харківчанку шпиталізували до 18-ї міськлікарні, де вона померла у приймальному відділенні. Їй провели усі необхідні дослідження – взяли кров, зробили рентген та кардіограму, виміряли тиск. Але жінка перестала розмовляти й впізнавати рідних і невдовзі померла. Дільничний терапевт, яка оглядала пенсіонерку вдома, впевнена, що вона могла залишитися живою за умови, аби їй вчасно поставили крапельницю.

У міськлікарні Харкова інцидент не коментують. Посилаються на те, що головний лікар зараз на семінарі.