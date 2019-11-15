Поліція встановила особу нападника у школі в Каліфорнії

Поліція в США встановила особу підлітка, який відкрив стрілянину в школі “Сагас” в місті Санта-Кларита (штат Каліфорнія). Як повідомляє в четвер телекомпанія CNN з посиланням на двох представників в правоохоронних органах, нападником виявився 16-річний Натаніель Берхоу, інформує УНН.

Телекомпанія підкреслює, що Берхоу досі перебуває в лікарні. Його стан лікарі оцінюють як важкий. Представник управління шерифа округу Лос-Анджелес Кент Уегнер підкреслив, що правоохоронним органам досі не відомі ні мотиви нападника, ні можлива наявність зв’язків між ним і жертвами.

За даними поліції, в цілому стрілянина тривала протягом 16 секунд. Телекомпанія зазначає, що заняття в усіх довколишніх школах в п’ятницю скасовані.

Нагадаємо, близько 7:30 ранку (17:30 Київ) в поліцію Санта-Кларіта надійшли сигнали про те, що в школі “Сагас” пролунали постріли. 16-річний учень школи з пістолета 45-го калібру поранив п’ятьох осіб. Від отриманих ран померли 16-річна дівчина і 14-річний юнак. У школі “Сагас” в околицях Лос-Анджелеса навчаються 2,4 тис. школярів.

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