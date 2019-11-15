Справжній єдиноріг: волонтери врятували цуценя з незвичною особливістю (відео)

В американському штаті Міссурі волонтери знайшли цуценя з незвичайною особливістю.

У цуценяти над очима росте хвіст, пише CNN.

Працівники зоозахисної організації Macʼs Mission помітили незвичайне цуценя поряд з іншим собакою, з яким той намагався зігрітися та врятуватися від голоду. Волонтери помітили, що у меншого пса на лобі росте хвіст, тож вирішили забрати його, а разом з ним і його друга.

Представники організації розмістили повідомлення про те, що цуценя з ще одним хвостиком шукає родину й десятки охочих зголосилися взяти собаку до себе. Однак фахівці мають перевірити, чи не буде хвіст на голові рости й чи не спричинить він проблем для цуценяти.

Собака отримав прізвисько Нархал, на честь міфічної риби з одним рогом. Нархал – це 10-місячний ретривер. Додатковий хвіст цуценяти – рідкісний вроджений дефект, що становить третину від його звичайного хвоста. Рентгенівські знімки показують, що хвіст складається зі шкіри та хутра, інакше не пов’язаний ні з жодними органами.

: pershij.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.