В ООН прийняли важливу резолюцію по Криму, за рік три країни поміняли позицію

У четвер, 14 листопада, Третій комітет Генасамблеї ООН схвалив українську резолюцію про захист прав людини в окупованому Криму. При цьому три країни за останній рік змінили свою позицію. Про це повідомляє «Європейська правда».

В минулому році при голосуванні про ситуацію з правами людини на захопленому півострові 67 держав були «за», 26 – «проти». У цьому році кількість країн, які підтримали документ, залишилося колишнім, а от число противників стало меншим – 23. Не стали на цей раз відторгати резолюцію Узбекистан, Болівія і ПАР.

Відзначимо, що серед іншого в документі йдеться про те, що одержання території або іншого переваги в результаті агресії не може і не буде вважатися законним.

Прийняття Генасамблеєю ООН резолюції планується в грудні. Після цього вона набуде чинності.