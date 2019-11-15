Хотів очолити кримінал у Києві: силовики затримали відомого «злодія в законі» з Москви

Співробітники Управління стратегічних розслідувань затримали в Києві «злодія в законі» на прізвисько «Лаша Сван».

Про це в Telegram повідомляє «Київ Оперативний». Повідомляється, що злочинець перебував у розшуку Інтерполу.

«Цікавого персонажа сьогодні взяли працівники Управління спеціальних розслідувань у Києві. Звуть Джачвліані Лаша Валер’янович. У кримінальних колах відомий як «Лаша Сван». Має гучний статус «злодій в законі». Коронували його в 1995 році в Москві», – повідомляють автори каналу.

За їх даними, чоловік притягувався за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Також повідомляється, що він перебував у розшуку Інтерполу.

«За оперативною інформацією в Київ приїхав для того, щоб очолити і кришувати кримінал у столиці. Сьогодні рівно 10 років, як пан Лаша познайомився з правоохоронцями Києва — в 2009 його з наркотою в кишені люб’язно прийняли співробітники УБОЗ міста Києва», – стверджує «Київ Оперативний».

У повідомленні говориться, що «злодія в законі» з підробленими документами затримали і зараз він перебуває в ізоляторі для утримання осіб без громадянства. «З таким кримінальним «букетом» його б охоче прийняли будинку в Грузії», зазначають автори каналу. (Оглядач, 15.11.2019, Алекс Шухарт)