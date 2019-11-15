Керівництво порту Південний «підкупило» працівників для мітингів проти нового міністра

Т.в.о. директора порту Південний Володимир Маркевич організував непрямий підкуп працівників підприємства, збільшивши їм оклади на 30%, щоб ті виступили з протестами проти нового міністра Владислава Криклія, який розпорядився звільнити в. о. директора підприємства Анатолія Яблунівського.

Про це редакції 368.media дізналася з документів ДП «Морський торговельний порт «Южний», оприлюднених у групі «Портовики».

На початку листопада керівництво порту підписало документи, згідно з яким певна частина колективу порту отримала раптові надбавки до окладу.

Надбавки розподілялися вибірково і складали від 8% до 40% від окладу залежно від посади — всього близько 60 осіб із загального колективу, в основному, гроші отримали працівники автобази порту. На підприємстві стверджують, що до цього зарплати піднімали ще у 2017 році.

Преміювання працівників автобази не випадково. Справа в тому, що Маркевич прикриває начальника автобази Андрія Баранюка, який фальсифікує документи про роботу підрозділу. Ми вже писали, що послугами транспорту порту користувався особисто колишній заступник міністра Юрій Лавренюк.

Нагадаємо, після звільнення Яблунівського та нарахування премій в порту пройшов нечисленний мітинг за його відновлення. Зняти чиновника вирішили після корупционного тендерного скандал з махінаціями при закупівлі обладнання на 140 млн гривень.

Трапився і ще один казус. Наказ міністра про звільнення був підписаний з порушеннями, що дозволило Маркевичу як т.в.о. директор порту проігнорувати його. Таким чином, Яблуновський досі перебуває на посаді. Через кілька днів після оприлюднення цієї інформації прес-служба Мінінфраструктури зробила заяву, що діяльність керівництва порту розслідуватимуть правоохоронці. Іншої позиції по справі у Криклія досі не оприлюднили.