«Володимир, ви – президент України або просто людина Коломойського?»: ветерани АТО звернулися до Зеленському

На сторінці «Рух ветеранів України» в Facebook з’явилося повідомлення, в якому ветерани війни на Донбасі висловили своє обурення скандальним інтерв’ю олігарха Ігоря Коломойського і звернулися з цього приводу з рядом вимог до президента України Володимиру Зеленському.

Зокрема, українці закликали главу держави негайно відреагувати на проросійські висловлювання одіозного олігарха.

«Володимир, пора визначатися, адже виникає питання: ви – президент України або просто людина Коломойського? В інтерв’ю виданню NY Times, ваш (як ви неодноразово заявляли) друг Ігор Коломойський зробив заяви, які підпадають під статтю 111 Кримінального кодексу «Державна зрада». Закликав до миру з країною-агресором і нашим особистим ворогом Російською Федерацією і висловлював бажання стати з ними під прапор якогось «нового Варшавського договору». Після виходу цього інтерв’ю пройшло вже достатньо часу. Більше, ніж потрібно для реакції людини, який є патріотом своєї країни, але від вас жодного слова», – звернулися до президента захисники України.

Крім цього, Герої України висунули Володимиру Зеленському кілька вимог:

— зробити офіційну заяву щодо висловлювань Коломойського і дати належну оцінку його словами;

— доручити відповідним органам розпочати слідство за статтею 111 «Державна зрада»;

— законодавчо затвердити вектор руху України в НАТО і ЄС.

«Ми, ветерани російсько-української війни, вважаємо неприпустимими будь-які загравання з нашим ворогом і зробимо все, щоб це стало неможливим для будь-якого з тих, хто перебуває на нашій території – української землі, незалежно від громадянства і статусу! Слава Україні! Слава Нації!» – додали в кінці ветерани.