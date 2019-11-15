Долар продовжує дешевшати. Що відбувається з валютою перед вихідними

15 листопада долар продовжує дешевшати. Нацбанк опустив курс американської валюти на сьогодні. Вчора міжбанк закрився з котируваннями в районі 24,22-24,27 грн.

Курс НБУ

Офіційний курс НБУ на сьогодні 24,24 грн. Тобто долар подешевшав ще на 7 копійок, в порівнянні з четвергом.

Обмінники

Станом на 07:00 середній курс на готівковому чорному ринку такий: купівля 24,25 грн, продаж 24,32 грн.

Торги на міжбанку відкриються з 10:00. Вчора він закрився з котируваннями: 24,22 — купівля, 24,27 — продаж.

Що відбувається з доларом. Прогнози

Цього тижня американська валюта дешевшала. У понеділок середній курс був 24,60-24,70 грн. До четверга він опустився до 24,22-24,30 грн.

Проти долара грали іноземці, оплачивавшие ОВДП, експортери, забезпечили приплив валюти, а також бізнес, який почав платити податки, тому потребував гривні. З цієї причини експортери активно продавали долар, а імпортери його не купували — було за що, адже платили бюджету.

Після прийняття держбюджету-2020 міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що середньорічний обмінний курс долара в 2020 році повинен скласти 27 грн, однак за іншими прогнозами очікується ще один варіант курсу — близько 24 грн за долар.