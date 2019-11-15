У Києві розбійник напав на вагітну жінку: отримав 8 років

У столиці до восьми років позбавлення волі засуджено чоловіка, який напав на вагітну жінку. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.

“За участі Київської місцевої прокуратури №4 судом оголошено обвинувальний вирок раніше судимому 38-річному мешканцю м. Києва, який навесні 2019 року здійснив зухвалий напад на жінку, яка перебувала на 8 місяці вагітності”, – йдеться в повідомленні.

Як встановлено досудовим розслідуванням, обвинувачений на вулиці підбіг до потерпілої, схопив її за шию та почавши душити. Після чого, продовжуючи утримувати жінку, зловмисник відтягнув її до зелених насаджень. Там потерпіла знепритомніла. Скориставшись безпорадним станом жінки, обвинувачений заволодів її мобільним телефоном.

“За принципової позиції процесуального керівника вироком Дніпровського районного суду м. Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном (розбій), поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, вчиненого особою, яка раніше вчиняла розбій) та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, – повідомили в прокуратурі.

Зазначена особа наразі перебуває під вартою.