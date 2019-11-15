Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися святкувати Різдво разом з Єлизаветою II (фото)

Герцог і герцогиня Сассекські з сином Арчі вирішили відсвяткувати Різдво у США разом з матір’ю Меган Маркл Дорією Редлан, замість того, щоб провести зимові канікули з королевою Єлизаветою II у резиденції Сандрінгем, графство Норфолк.

Про це пише видання E!News. Меган Маркл і принц Гаррі підтвердили свої плани поїхати у США і провести Різдво разом з матір’ю Дорією Редлан.

У виданні зазначається, що Єлизавета II дізналася про це лише вчора, коли онук подзвонив та повідомив її. Британська королева підтримала герцогів Сассекських і погодилася, що їм варто відпочити від підвищеної уваги. Крім того, бабуся принца Гаррі підтримує бажання Меган провести Різдво з мамою вперше за два роки.

Канікули подружжя триватимуть шість тижнів. Найімовірніше, що вони почнуться після останнього офіційного заходу за участю принца Гаррі, який відбудеться 28 листопада.

: 24tv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.