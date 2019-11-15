У Хорватії озвучили дату проведення президентських виборів

Прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив у четвер, 14 листопада, що перший тур президентських виборів у країні відбудеться 22 грудня 2019 року. Про це повідомляє Vecernji.

“Уряд прийме рішення про організацію президентських виборів у Хорватії, перший тур яких пройде 22 грудня, а передвиборча кампанія триватиме 15 днів”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, згідно з результатами останнього опитування у першому турі голосування чинного президента Колінду Грабар-Кітаровича планують підтримати приблизно 29% виборців, а експрем’єр-міністр Зоран Міланович може отримати 24% голосів. Крім цього, співак Мирослав Скоро, кандидат від правих націоналістичних консерваторів, може посісти третє місце із 17%, а за колишнього суддю Міслава Колакушича готові проголосувати 14% виборців.

Також в уряді зазначили, що другий тур виборів президента Хорватії відбудеться 5 січня 2020 року, якщо у цьому виникне потреба.

: zik.ua

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