«Спочатку виключіть вирішував і кнопкодавів»: Поляків обурився виселенням із Слуги народу

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Антон Поляків заздалегідь знав про голосування за своє виключення з політсили і обурився, що перед цим не виключили всіх кнопкодавів і вирішував. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він уточнив, що керівництво фракції під копірку надіслало в усі групи, крім нього, одне і теж повідомлення.

«Цитую: «Завтра вранці на фракції приймати рішення щодо виходу з фракції Полякова. Є багато роботи з його боку проти роботи фракції і повна непідтримка позиції фракції…» — переповів депутат.

З його слів, в цей же час лідери політсил і представники Офісу президента обдзвонювали всіх депутатів і просили підтримати його виключення.

«Я не проти, якщо фракція проголосує, окей. Тільки переді мною виключіть усіх списочників, які продавали округу на парламентських виборах, і тепер сидять у Раді і навіть займають посади в нашій фракції та комітети. Потім виключіть кнопкодавів, як обіцяли влітку в меморандумі. Потім всіх вирішував і зірок листувань під куполом. Ах так, і Рябошапку вибачте, за те що він отримує команди від Богдана не пускати чи, навпаки, пускати в хід певні справи. Потім можна приступити до мене», — уклав він.