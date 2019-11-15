Аудитори повідомили про розбазарювання Нацбанком 16,5 мільйонів

Із-за незаконних та неефективних дій працівників Національного банку в 2018 році було неекономно витрачено 16,5 млн грн, повідомляється в звіті Рахункової палати за підсумками аудиту. Всього названо три статті такого розбазарювання державних коштів:

Відповідальні особи недбало поставилися до виконання процедури звільнення персоналу. Вони його не виконали, як зазначено в ст. 49 КЗпПУ — офіційно не повідомили про їх скорочення. З-за чого НБУ довелося платити зарплату 35 фахівцям, які перебували на ліквідованих (позаштатних) посадах. І, схоже, це були високооплачувані позиції. На виплати сукупно пішло 3,6 млн грн.

Із-за судових процесів, які розгорнули проти Нацбанку незаконно звільнені працівники, на виконання судових постанов було витрачено 3 млн грн.

На утримання об’єктів, які не використовувалися було витрачено 9,9 млн грн.

Були встановлені винні особи за всім цим моментам — у звіті Рахункової палати не вказується. Також неясно, чи понесли вони матеріальні та адміністративні стягнення, і продовжують досі працювати в Національному банку.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro