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Жителі «ЛНР» вкрали лавку і інвалідні крісла з мосту у Станиці Луганській

15.11.2019

У той час як міст у Станиці Луганській на Луганщині готують до відкриття, група жителів терористичної «ЛНР» вирішили вкрасти з об’єкта крамницю з пластиковим навісом. Злочин зафіксувала камера відеоспостереження, яка фіксує процес відновлення мосту в реальному часі.

Інцидент стався вранці в п’ятницю, 15 листопада. На оприлюдненому відео можна помітити, як група чоловіків переходить міст з боку «ЛНР» і проникає на будівельний об’єкт. Злодії відразу спрямовуються в бік лавки, забирають її і забирають на окуповану територію.

Камера також зафіксувала, як слідом за крамницею один з викрадачів відвозить на окуповану територію кілька інвалідних крісел.

 

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