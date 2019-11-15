«Пан Ахметов впевнений — головне, щоб усі прийшли до світу», — прес-секретар про записи переговорів Суркова і Бородая

Український бізнесмен Рінат Ахметов вважає, що шлях до миру на Донбасі треба шукати шляхом переговорів.

Про це повідомила прес-секретар Ахметова Ганна Терехова в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Таким чином, вона відповіла на питання про публікацію в четвер Об’єднаної слідчою групою (ОСГ) з розслідування причин катастрофи рейсу МН17 розшифровки телефонних переговорів помічника президента РФ Владислава Суркова та Олександра Бородая, який в 2014 році очолював так звану «ДНР».

В ході розмови датованих липнем 2014 року, Бабаків, згадує про зустрічі з «Рінатом», і зазначає, що той відмовився брати участь у переговорах з Донбасу на стороні ДНР.

«Ми не коментуємо телефонні розмови третіх осіб. Однак хочемо підкреслити, що у пана Ахметова були тисячі — публічних і не публічних зустрічей з політиками, бізнесменами та громадськими діячами, і на кожній такій зустрічі він незмінно закликав до вирішення конфлікту за столом переговорів. Більше того, він продовжує це робити й зараз, тому що Донецьк, Донбас в його серці назавжди, і щасливим він його бачить тільки в складі єдиної України. Пан Ахметов впевнений — головне, щоб усі прийшли до світу, а світ потрібно шукати за столом переговорів», – підсумувала прес-секретар Ахметова.

Як повідомлялося раніше, влітку 2014 року помічник президента Росії, куратор терористичних організацій ЛДНР Владислав Сурков в Москві зустрічався з якимось «Рінатом», який просив дозволу приїхати в окупований Донецьк, запис оприлюднила об’єднана слідча група у справі MH17 (JIT).

Нагадаємо, літак «Боїнг-777» Малайзійських авіаліній, наступний з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

«Цензор.НЕМАЄ» неодноразово повідомляв про хід розслідування причин катастрофи «Боїнга» рейсу МН-17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії вражаючих елементів «Бук-М1-2», які фігурують в матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували доказову базу. Зокрема, було встановлено, що вражаючі елементи, які вразили «Боїнг», в точності збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети «Бук-М1-2». Комплекс «Бук-М1-2» був розроблений в 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ в 1998-м і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії і Польщі вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети «Бук». Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частинки матеріалу обшивки і скла саме загиблого лайнера, які пробивали ці елементи перш, ніж вразити людей.

У листопаді 2015 року президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії «Боїнга» рейсу МН-17.

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» рейсу MH-17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і Ст. Путін зазначаються в якості відповідача і який вимагає компенсацію в розмірі $10 млн за кожного пасажира, який був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT) представила висновку, згідно з яким малайзійський «Боїнг» був уражений ракетою «земля-повітря» з установки «Бук», стрелявшей з району донбаського містечка Сніжне (в той момент знаходився під контролем «ДНР»). Слідча група представлена п’ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH-17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ї зенітно-ракетної бригади ППО російських ЗС з Курська.