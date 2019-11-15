Експерти: материнський капітал не врятує від убутку населення

У 2020 році материнський капітал проіндексують не тільки на федеральному, але і на регіональних рівнях. Виплати при народженні третьої дитини у деяких суб’єктах складуть сотні тисяч рублів. Їх можна витратити на купівлю нерухомості, автомобіля або освіту дитини. Але демографічну ситуацію великі гроші не врятують, вважають опитані експерти. Більшість зараз просто не наважуються заводити дитину.

Влада нещодавно порадували росіян, які збираються найближчим часом завести другу дитину, індексацією материнського капіталу. Розмір допомоги сім’ям від держави збільшиться до 2020 року з 453 026 тис. рублів до 466 617 тис. рублів.

При цьому зростуть суми виплат не тільки на рівні федерації, але і в регіонах. Зараз приблизно в 70 суб’єктах діють свої програми підтримки сімей — це так званий регіональний маткапитал. Його виплачують з регіональних бюджетів.

Також, як і на федеральному рівні, на додаткову підтримку мають право сім’ї, в яких народжується другий, або третій за рахунком дитина (залежить від законів суб’єкта — «Газета.Ru»), або наступні діти.

Витрачати виплату можна на суворо визначені цілі — зокрема, купівлю житла саме тому суб’єктові, який видає сертифікат, — або, наприклад, на освіту або лікування дітей.

У деяких регіонах пішли ще далі і дозволили використовувати маткапитал на придбання автомобіля. На федеральному рівні такі новації поки що тільки обговорюються.

У регіональних законах прописані та інші цільові витрати виділених коштів.

Наприклад, у Ростовській області за рахунок регіонального маткапитала можлива компенсація витрат, пов’язаних з газифікацією домоволодіння, підключенням до централізованої системи холодного водопостачання та (або) водовідведення, пристроєм побутових колодязів та свердловин.

Судячи по заявах суб’єктів, регіональний маткапитал зросте наступного року досить істотно.

Так, для сімей Ямало-Ненецького автономного округу (ЯНАО), в яких народиться третій і наступний дитина, він буде збільшений на 150 тис. рублів і складе з 1 січня 2020 року 500 тис. рублів.

Але навіть не в дуже багатих регіонах готові витрачати великі суми.

Для сімей, що мають трьох і більше дітей, у Брянській області материнський капітал, наприклад, зросте в наступному році зі 100 тис. рублів до 200 тисяч. Розмір виплати при народженні двійні складе 400 тис. рублів, а трійні — так і зовсім 1,2 млн рублів.

У Воронезькій області наступного року також збільшили розмір регіонального материнського капіталу: за другу дитину батьки отримають 200 тисяч рублів, за третю та наступних — по 150 тисяч. В Якутії в програмі також прописана можливість видавати материнський капітал при появі на світ другої дитини — 135 907 рублів.

Набагато більш скромні виплати передбачені в Тверській області. Регіональний маткапитал тут становить лише 63 084 рублів. На нього також мають право сім’ї при народженні чи усиновленні третьої дитини.

«Регіональні програми материнського капіталу з’явилися ще в 2011 році і до 2015 року поширилися практично по всіх суб’єктів. Середня сума такої виплати по країні – 50-150 тисяч рублів», — говорить Павло Сігал, перший віце-президент «Опори Росії».

Головна мета, яку переслідують регіони, надаючи додаткову до федеральної грошову допомогу, — це спробувати підняти народжуваність в регіонах. Судячи за даними Росстату, це не дуже вдається — ні в цілому по Росії, ні окремим регіонам.

Так, за січень-вересень цього року у країні народилося 1,1 млн осіб. Це падіння на 7,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Наприклад, в Брянській області у січні — вересні цього року порівняно з аналогічним періодом минулого народжуваність впала на 9,9% — з 8 349 чоловік до 7 519, у Воронезькій області — з 16 227 осіб до 14 831 (-8,6%), в Нижегородської області — з 24 075 осіб до 21 800 (-9,4%).

Народжуваність, за даними статистики, незначно росте тільки в трьох російських суб’єктах — Інгушетії, Москві та Карачаєво-Черкесії. Як раз в цих суб’єктах не передбачені виплати регіонального материнського капіталу.

«Материнський капітал, як на федеральному, так і на регіональному рівні, — це одна зі спроб стимулювати народжуваність грошима, щира спроба, але поки не успішна», — говорить аналітик ГК АЛОР Олексій Антонов.

Зараз акценти в демографічній політиці трохи зміщені на допомогу сім’ям, які вже завели дітей, міркує в свою чергу директор Інституту стратегічного аналізу ФБК Thornton Ігор Ніколаєв. «Це правильно і потрібно робити, однак проблема так і не вирішується з народжуваністю.

Останні три роки природний спад населення збільшується з лякаючою швидкістю. В цьому році вона складе не менше 200 тисяч за підсумками року. Переламати тенденцію просто виплатою материнського капіталу — на федеральному чи регіональному рівнях — неможливо.

Люди приймають рішення народжувати дитину чи ні, виходячи з поточного стану своїх доходів і загального рівня життя, а не розраховуючи на допомогу за народження наступних дітей», — пояснює експерт.

Однак нинішня демографічна політика не вирішує ці задачі, резюмує він.