Власники відстоювали «Солов’я» до останнього…

Причини знесення знаменитого кіноцентру розкривають матеріали перевірки пожежної безпеки будівлі

Минулого тижня керівництво кіноцентру «Соловей» на Червоній Пресні зробив своїм шанувальникам, можна сказати, прощальний подарунок: дату закриття прокату перенесли з 15 листопада до 2 грудня. Немає сумнівів, що ця «продленка» пройде під шум протестів, як в соціальних мережах, так і на вулицях: захисники «Солов’я» налаштовані рішуче. Проте мало хто з них знає, якою ціною власникам кіноцентру вдавалося утримувати його в «робочому» стані всі останні роки. У нашому розпорядженні виявилися документи, з яких видно, що знесення будівлі «Солов’я» – фактично вимушений крок.

У квітні 2018 року, за слідами страшної трагедії в Кемерово, наглядові органи по всій Росії почали тотальні перевірки всіх кінотеатрів, концертних, виставкових залів та інших громадських просторів на предмет їх відповідності вимогам пожежної безпеки та протидії тероризму. 3 квітня відповідну постанову щодо кіноцентру «Соловей» на Червоній Пресні винесла Прокуратура ЦАО р. Москви. У документі чесно сказано, що перевірка проводиться «за завданням Генеральної прокуратури РФ у зв’язку з пожежею, яка сталася у торговому центрі «Зимова вишня» в р. Кемерові». Для столичного кіноцентру на Червоній Пресні, дійсно коханого і відвідується багатьма москвичами, така перевірка цілком могла виявитися останньою.

Але було б наївним вважати, що це стало першою перевіркою «Солов’я» за багато років. На відміну від регіональних колег, столичні працівники МНС, прокуратури та інших компетентних органів ніколи не «розслаблялися», оскільки, як мінімум, терористичну загрозу ніхто не відміняв. Тому адміністратори кіноцентру до чергової перевірки поставилися без трепету: на їх пам’яті за останні роки таких «заходів» тут пройшло не менше десятка. І життя власника будівлі була, можна сказати, постійною боротьбою з подібними інспекціями, а способи «задобрити» перевіряючих, як ми всі розуміємо, не завжди законними. Особливістю останньої, прокурорської перевірки стало те, що «домовитися» з інспекторами в цьому випадку не було жодних шансів: кемеровської трагедія потрясла не тільки простих людей, але і «силовиків», які підійшли до подальшим профілактично заходів з повною відповідальністю.

Саме тому результати перевірки кіноцентру можна знайти у відкритому доступі. За її підсумками прокуратура звернулася з позовом до власника кіноцентру в Пресненський районний суд, а судові матеріали, як відомо, викладаються в інтернет. Забігаючи вперед, скажемо, що цивільна справа №2-3371/2018 з цієї позовом 18 травня було припинено, у зв’язку тим, що прокуратура переконалася в усуненні більшості з 35 виявлених порушень. Більшості, підкреслимо, але не всіх. Тому що значна частина недоліків, що ставлять під загрозу безпеку відвідувачів кіноцентру «Соловей» викликана конструктивними особливостями будівлі, і, відповідно, могла бути усунена тільки одним способом: знести і заново побудувати. І в прокуратурі, і в МНС це прекрасно розуміли.

За свідченням одного з працівників кіноцентру, під час перевірки офіцер пожежної охорони виголосив ключову фразу: «Легше знести тут все до бісової матері…» Дійсно, приписи начебто недостатньої кількості табличок про заборону паління або порушення термінів повірки декількох вогнегасників, виправити було легко, що адміністрація кінотеатру і виконала, як бачимо, досить оперативно. Але як бути з дверними прорізами, що не відповідають вимогам безпеки по ширині? Розширити їх всі, включаючи ті, що зроблені в несучих стінах? Але в такому разі може впасти, вибачте, всю будівлю…

А з підвалом, вихід з якого висотою 1,9 метра, і який повинен використовуватися як один із шляхів евакуації, що накажете робити? А повністю змінити систему протидимного витяжки в уже функціонуючому будівлі – як ви собі це уявляєте?..

У підсумку «мирову угоду», укладену між перевіряючими організаціями, було відверто компромісним і тимчасовим. Як кажуть в неформальних бесідах співробітники кіноцентру, прокуратура пішла на поступки лише тому, що рішення про знесення будівлі вже було прийнято й погоджено з мерією Москви. Власник подав відповідні документи і просто попросив дати допрацювати якийсь час, усунувши всі порушення, які можна було усунути.

Якими могли бути варіанти збереження будівлі кіноцентру в його сьогоднішньому вигляді? По-перше, його слід привести до того початковим архітектурним задумом, який вкладали в проект відомі радянські архітектори Володимир Гінзбург і Юлій Філлер. А це означає, не тільки віддерти з фасадів моторошну пластикову, облицювання, всипану світлодіодними зірками, які дісталися «Соловію» у спадок від казино, нічних клубів та інших вертепів, які влаштувалися тут фактично з моменту спорудження. Це означало б, що потрібно знести незліченну кількість внутрішніх перегородок і комунікацій, зведених на протязі 30 років, в тому числі для того, щоб кіноцентр міг працювати в його нинішньому форматі. 26 кінозалів – це, звичайно, добре, але будівля при проектуванні і будівництві просто не було розраховане на такий формат. Воно задумувалося як типової, за великим рахунком, радянський кінотеатр, з одним великим кіноконцертним, і двома-трьома залами, не більше того. Ну і плюс окремий простір для Музею Кіно. Всі…

Як показали опитування, противники будівництва нового «Солов’я» б’ються за збереження не стільки будівлі, скільки улюбленого їм формату кінопоказу: «довгі» прокати, великий вибір фільмів, обумовлений гігантським кількістю залів – все це написано в їх постах на фейсбуці, у спеціально створеній групі. Але ось дилема-то полягає в тому, що, при збереженні будівлі до сучасним нормам безпеки формат цей ніяким чином не можна буде зберегти. Між тим, днями Кіноцентр «Соловей» та мережа кінотеатрів «Каро» підписали угоду про співпрацю, яка передбачає збереження на майданчиках «Каро» репертуарної сітки та цінової політики кіноцентру після його закриття. Про це повідомили журналістам президент «Каро» Ольга Зинякова і виконавчий директор «Солов’я» Юрій Соловей.