Платять по $5 тисяч у конверті – опальна депутат Скороход (відео)

Народний депутат Анна Скороход, яку виключили з фракції Слуга народу, підтвердила отримання нардепами політсили грошей в конвертах.

Анна Скороход в кулуарах парламенту прокоментувала своє виключення з фракції Слуга народу та відповіла на звинувачення її голови Давида Арахамії.

– Мені розповіли, що я пропонувала по $3 тис. за рішення в комітеті? Тут зарплати по $5 тис. в конверті, а ви говорите про три тисячі, – зазначила нардеп.

На уточнююче запитання журналістів про те, хто їх платить, Скороход ухилилася від прямої відповіді, зазначивши, що всі це бачили, тому що, мовляв, були зафіксовані випадки передачі конвертів за голосування.

Нагадаємо, 14 листопада голова фракції Слуга народу Давид Арахамія під час засідання Верховної Ради сказав, що народний депутат Анна Скороход пропонувала колегам “грошову допомогу”.

Перед його виступом Скороход заявила, що її цивільного чоловіка Олексія Алякіна затримали через те, що вона не голосувала за “указом” фракції.