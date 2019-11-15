В Киеве Skoda столкнулась с Mitsubishi и вылетела на тротуар: пострадала девушка (видео)

Наряду с ДТП в столице, которая устроила пьяная компания, на Братиславской вечером 14 ноября произошла еще одна серьезная авария. Как сообщает “Информатор”, на Лесном массиве столкнулись Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia, в результате чего пострадала девушка.

Сообщается, что оба автомобиля двигались по улице Братиславская навстречу друг другу. Когда Lancer начал совершать поворот налево, в сторону Лесного проспекта, то Skoda проехала на красный сигнал светофора и задела иномарку. При этом Skoda вылетела на тротуар, но пешеходов не задела.

Вследствие ДТП пострадала девушка-пассажир чешской марки. Как уточнили очевидцы ЧП, после аварии она была в сознании, но почти не реагировала на происходящее. Ее госпитализировали.

: segodnya.ua