В сети высмеяли пластиковый мост в РФ за 30 тысяч долларов

В мае прошлого года Путин помпезно открыл мост на аннексированный у Украины Крымский полуостров.

Он проехал по этому сооружению на КамАЗе. На открытии звучали бравурные речи и не менее бравурная музыка.

А вот у жителей села Елентово, что в Республике Татарстан, тоже на днях прошло торжественное открытие своего моста через реку Шешма. Об этом пишет издание «Факты» со ссылкой на РосСМИ.

Путин на торжества, конечно, не приехал, не тот масштаб для «царя», но местные чиновники в торжестве поучаствовали. Этого моста, связавшего два берега села, жители ждали все правление Путина, то есть 20 лет. И вот, наконец, дождались.

На открытии сооружения звучала музыка, запускались в небо шарики, толкались речи высокопоставленных местных начальников. Но, радость селян была преждевременной. Мост через реку оказался пластиковым. Все бы ничего, но власти села заверили, что будут на зиму этот мост разбирать, а люди на противоположный берег будут снова, как и 20 предыдущих путинских лет, шагать по льду реки. Благо, не далеко. Всего каких-то три километра.

Отмечается, что эту пластиковую переправу возвели за два миллиона рублей или более 30 тыс. долларов. Работы по изготовлению и монтажу моста выполняла турецкая фирма.

Сразу же после открытия неблагодарные люди высмеяли мост в соцсетях. Особого внимания удостоились технические характеристики. 95-метровая переправа получилась очень узкой: всего два метра в ширину.

Были в соцсетях и такие комментарии: «Танки НАТО не пройдут», «очень удобно, можно каждый год открывать с шариками», «… на вид надежно, как экономика РФ».

: Новости Ю