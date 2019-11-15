Королева Летиция надела жакет с самым модным принтом сезона (фото)

Королева Испании Летисия Ортис не перестает вдохновлять нас своими безупречными образами, простыми и элегантными одновременно. И в числе последних нарядов, который нужно срочно прикрепить на мудборд, – удлиненный черно-белый жакет с одним из самых модных принтов сезона: «гусиная лапка».

Летисия вдохновилась показом Chanel, но при этом выбрала твидовый жакет демократичной испанской марки Uterque. Королева дополнила его классическими черными брюками-сигаретками, строгой водолазкой (именно с жакетом мы недавно рекомендовали носить в этом сезоне свитер с горлом) и простыми лакированными лодочками.

Точно такой же жакет, как у Летисии, на сайте Uterque уже не найти, но не менее эффектно будет смотреться укороченная модель в гусиную лапку с круглым воротником.

: harpersbazaar.com.ua