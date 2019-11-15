Спливли нові подробиці скандального снекового бізнесу екс-депутата партії Ляшка

Компанія сім’ї політика займалася виробництвом, продажем та експортом наркотичних засобів.



Компанія — ТОВ «Снек Експорт» займається виробництвом, продажем та експортом наркотичних засобів і психотропних речовин.



Про це свідчать дані аналітичного реєстру YouControl.











Так, в липні 2014 року «Снек Експорт» придбала дві ліцензії на «виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізацію (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», а також на придбання, зберігання, використання прекурсорів».

Відповідні ліцензії, стоком дії 5 років, видали «Снек Експорт» Комітет з контролю за наркотиками Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.



У липні 2019 року дію цих ліцензій було припинено з причини закінчення 5-річного терміну.



Відомо, що ТОВ «Снек Експорт» належить батькові народного депутата ВР VIII скликання Сергія Рибалки — Віктору Риболовлі. Ця ж компанія фігурує у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму.



За даними слідчих СБУ і суду, ТОВ «Снек Експорт» підписувала «угоди» з контрагентами на території, підконтрольній «ЛНР», з метою збуту снеків. Одного з топ-менеджерів компанії в минулому році судом р. Сум в цій справі був винесений обвинувальний вирок.



Нагадаємо, раніше самого екс-депутата Риболовлю звинувачували в торгівлі наркотиків.



Сам Рибалка заявляв про те, що наркотики в його автомобіль нібито підкинули з метою дискредитації і політичного тиску. Разом з тим, в 2016 році, коли в стінах Парламенту відбувався публічний тест депутатів на предмет вживання наркотиків, Рибалка був єдиним депутатом, що відмовився його проходити.



Довідка: «Снек Експорт» та інші компанії Рибалок випускають і продають таку снэковую продукцію: насіння «Semki», сухарики «Мачо», «Snekkin», чіпси «КартоФан», горішки «Козацька слава», закуски «Мій рибалка» та ін



Олег Бойко