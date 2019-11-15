На Одещині прикордонники затримали іноземця у рясі, якого розшукував Інтерпол

Незвичайного порушника виявили у пункті пропуску “Нові Трояни” прикордонники Ізмаїльського загону

У пункті пропуску на Одещині прикордонники перевірили особу громадянина Боснії і Герцеговини, який прибув до України, та з’ясували, що його розшукує Інтерпол. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Правоохоронці з’ясували, що іноземця-правопорушника, який прибув у церковному вбранні, розшукували правоохоронні органи Сербії. Його затримали та повідомили до Укрбюро Інтерполу.

Зараз 44-річного затриманого для подальших правових рішень прикордонники передали співробітникам Болградського відділення Національної поліції.