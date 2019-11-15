ЗМІ повідомили про таємні поставки нафти з Венесуели

Венесуела таємно експортує за кордон мільйони барелів нафти, повідомляє Bloomberg. За даними агентства, постачання залишаються непоміченими завдяки тому, що Каракас відключає встановлені на нафтових танкерах транспондери, передають їх розташування. Венесуельська сировина, зокрема, отримує “Роснефть”. У російській компанії заперечують свою участь у постачаннях.

Як з’ясував Bloomberg, за перші 11 днів листопада Венесуела завантажила 10,86 млн барелів сирої нафти. Це більш ніж удвічі перевищує обсяг нафтопостачання за аналогічний період жовтня. Близько половини сировини було відвантажено на кораблі, отключившие свої транспондери. Вони здійснювали поставки в Китай та Індію.

За даними Bloomberg, на один із належать Венесуелі танкерів Dragon (ходить під прапором Ліберії) було відвантажено 2 млн барелів нафти в рамках контракту з “Роснефтью”. Зараз танкер знаходиться неподалік від Венесуели, хоча останній отриманий з нього GPS-сигнал свідчив, що судно має бути поруч з узбережжям Франції. У “Роснефти” повідомили Bloomberg, що компанія і її “дочка” RTSA не фрахтували суду у цій логістичному ланцюжку. “Роснефть” заявила, що працює у Венесуелі в рамках контрактів, підписаних задовго до введення санкцій США, а також дотримується всіх норм міжнародного права.

Компанія Dynacom Tankers Management, владеющея танкером Dragon, стверджує, що з січня 2019 року жодне з її суден не брало участь у контрактах з організаціями, подпавшими під обмеження. Компанія також зазначила, що ніколи не порушувала умови яких-небудь санкцій США. Інформацію про імовірно відключених транспондерах ні в “Роснефти”, ні в Dynacom не прокоментували.

Bloomberg уточнює, що через санкції США видобуток нафти у Венесуелі у вересні досягла 644 тис. барелів на день, впавши до мінімуму за 16 років. Введені Вашингтоном обмеження призвели до скорочення грошових коштів, вкрай необхідних” для режиму венесуельського президента Ніколаса Мадуро. Непродаваемая нафта почала заповнювати резервуари, і оператори змушені були призупинити видобуток на венесуельсько-бразильської кордоні в районі річки Оріноко.

Як нагадує Bloomberg, Венесуела почала відключати систему супутникового стеження на своїх судах ще на початку 2019 року, щоб здійснювати поставки нафти на Кубу. Для обходу санкцій венесуельська влада також перейменовували потрапили в чорний список суду. Раніше ЗМІ писали, що через санкції США венесуельська державна нафтогазова держкомпанія PDVSA в чотири рази збільшила поставки нафти на Кубу.

У березні адміністрація США попередила іноземні компанії, що діють у сфері торгівлі нафтою і нафтопереробки, про те, що вони повинні припинити прямі, непрямі або бартерні операції по закупівлі цієї сировини у Венесуели. Однак місяць опісля агентство Reuters з посиланням на джерела і документи повідомило, що президент Венесуели Ніколас Мадуро отримує гроші від продажу венесуельської нафти через “Роснефть” в спробі обійти санкції США. За його даними, PDVSA перенаправляє рахунки від продажу нафти “Роснефти”, яка в свою чергу перераховує гроші PDVSA зі знижкою до ціни продажу, що дає можливість уникнути стандартного терміну завершення нафтових угод, становить від 30 до 90 днів, і пізніше отримує всю суму в покупця”.

У відповідь на це в “Роснефти” заявили, що мають намір звернутися в правоохоронні органи, так як агентство “займається створенням і розповсюдженням цілеспрямованої дезінформації, легалізацією чуток в інтересах замовників, вигадує інформаційні приводи з метою нанесення збитку російській економіці, російським компаніям і російському державі”, – сказано в заяві. У компанії підкреслили, що “по суті, ці дії є інформаційними диверсіями”. У підсумку Reuters виправило матеріал про покупках венесуельської нафти, зазначивши, що не має інформації про платежі за нібито зроблених операціях.

