Сучасні мавпи виявилися розумнішими людських предків

Досі вчені вважали, що рівень інтелекту безпосередньо пов’язаний з розміром мозку. Однак нове дослідження, опубліковане в журналі «Proceedings of the Royal Society B», спростовує традиційні твердження про те, що великий мозок австралопітеків робить їх розумнішими сучасних вищих приматів, таких як горили, орангутанги і шимпанзе.

Дослідження проводилося вченими з Університету Аделаїди і Університету Вітватерсранда в Південній Африці і було зосереджено на вивченні швидкості кровотоку в областях мозку, пов’язаних з пізнавальними здібностями. Для цього дослідники вимірювали в різних черепах діаметр сонного каналу — по ньому проходить внутрішня сонна артерія, що з’єднується з мозком.

Очевидно, що великий мозок володіє великою кількістю нейронів. Однак, за словами вчених, пізнавальні здібності залежать не тільки від кількості клітин головного мозку, але і від зв’язків між ними — синапсів. Саме ці зв’язки керують потоками інформації в мозку, і чим більшою є синаптична активність, тим швидше і якісніше відбувається її обробка. Показово, що людський мозок віддає 70 відсотків своєї енергії тільки на синаптичну активність.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Відомо, що людський мозок з точки зору розміру та кількості нейронів виглядає як збільшений мозок приматів. Проте дослідження показують, що швидкість мозкового кровотоку у предків людини була значно нижче, ніж у сучасних вищих приматів.

Дослідники виявили, що вищі примати мають приблизно у два рази більшу швидкість кровотоку, ніж афарский австралопітек Люсі. З цього вони зробили висновок, що сучасні мавпи розумніший за наших предків-австралопітеків, які жили на Землі близько 3 мільйонів років тому.

За матеріалами Newsweek

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