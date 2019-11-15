Біля будівлі ВР померла жінка

Біля будівлі Верховної Ради України у Києві сьогодні вдень померла 43-річна жінка. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві.

“43-річна жінка, їй стало погано — відвели її та намагались надати допомогу. Вона померла”, – сказали в поліції.

Правоохоронці підтвердили, що інцидент стався біля будівлі Верховної Ради України.

Зі слів співрозмовника щодо причин смерті, за зовнішніми ознаками “схоже на астму”.