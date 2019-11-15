У Бельгії зафіксували першу смерть від куріння вейпу

У Брюсселі внаслідок куріння вейпу помер 18-річний хлопець — йому подарували електронну сигарету на день народження.

Як пише Telegraph, це перша смерть через вейпінг у Бельгії.

Рафаель Пауерт помер менш ніж за місяць після перенесеної пневмонії, яку лікарі пов’язують із курінням вейпу. У хлопця з’явився кашель, який переріс у задишку, після чого його госпіталізували.

Через низький рівень кисню Рафаеля помістили в медичну кому. Лікарі вирішили вимкнути апарати для штучного дихання через 26 днів після того, як легені хлопці «скам’яніли».

Медики вважають, що причиною хвороби, після якої загинув хлопець, є ароматизатор для електронної сигарети.

Батько Рафаеля сподівається, що смерть його сина допоможе запобігти загибелі інших людей через куріння вейпів.

За інформацією видання, у США вже зафіксували 39 смертей через електронні сигарети. Адміністрація президента США планує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли до 21 років.

: hromadske.ua

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