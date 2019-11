Европейский инвестиционный банк прекращает финансировать проекты связанные с углем, нефтью и газом

В ЕИБ заявили о переходе от получения энергии из ископаемых источников к возобновляемым источникам, водороду, другим ресурсам.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) принял решение к концу 2021 года прекратить финансирование проектов, связанных с потреблением ископаемого топлива, включая природный газ. Решение согласовано в рамках программы Евросоюза по борьбе с климатическими изменениями.

Европейский инвестиционный банк находится в центре так называемой «Европейской зелёной сделки» — амбициозного плана, объявленного новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для борьбы угрозами, которые несёт глобальное изменение климата.

Банк должен стать основным институтом поддержки усилий по защите окружающей среды.

Нэнси Сэйч, эксперт ЕИБ по вопросам изменения климата: «Это очень важный аспект перехода. В этом году в мире было много акций протеста, не только с участием молодёжи, например, прошли манифестации “жёлтых жилетов” во Франции. И если мы не будем решать вопросы, связанные с благосостоянием людей, если есть угроза существованию рабочих мест, например, в индустрии, связанной с углём и высоким уровнем выбросов, если мы не будем это учитывать и не дадим им возможности для новой работы в будущем, то это будет означать, что мы не решаем их проблемы. Мы должны работать с учётом интересов всех сторон».

#HappeningNow🔴The EIB Board of Directors just adopted a new #Energy Lending Policy that will launch the phasing out of #fossilfuel financing! Upcoming investments from the EU Bank will focus on #cleanenergy, #energyefficiency & #renewables: https://t.co/7vozu7FNzK

🇪🇺🏦💚🌍 pic.twitter.com/1lZTGJKcG9

— European Investment Bank (@EIB) 14 листопада 2019 р.

Генеральный директор группы компаний SUEZ Бертран Камю в интервью телеканалу Euronews заявил, что кредитование «зелёной экономики» для бизнеса означает сочетание регулирования и поощрительных мер: «С одной стороны, регулирование определит, что должно быть сделано и какие поощрительные меры могут быть для этого приняты. Думаю, что здесь есть несколько аспектов и один из них — необходимость продвижения инноваций. Например, мы говорим о переходе от получения энергии из ископаемых источников к возобновляемым источникам, водороду, другим ресурсам. И я уверен, что это применимо и к другим видам промышленности, связанным с окружающей средой. Нужно видение развития, стабильность и соответствующие стимулы».

По данным последних соцопросов, 93% европейцев уверены, что глобальное изменение климата — это серьёзная проблема, требующая решений.

