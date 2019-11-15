Польща розказала «Газпрому» про намір не продовжувати контракт на закупівлю газу після 2022 року

Польська PGNiG після отримання необхідних корпоративних рішень подала в «Газпром» і «Газпром експорт» заяву про небажання продовжувати контракт на закупівлю газу після 2022 року, розказала польська компанія.

Контракт було укладено 25 вересня 1996 року. Відповідно до положень контракту (газ транспортується по газопроводу «Ямал-Європа». — Ред.), за три роки до передбачуваного розірвання контракту, тобто до 31 грудня 2019 року, сторони зобов’язання зобов’язані подати декларацію про співпрацю після 2022 року.

«Відповідно до прагнень Польщі до гарантування безпеки поставок енергоресурсів і реалізації стратегії PGNiG, в останні чотири роки компанія зробила фундаментальні кроки щодо диверсифікації напрямків отримання природного газу в Польщу. Компанія уклала довгострокові контракти на поставку ЗПГ і здійснює придбання родовища природного газу на норвезькому континентальному шельфі, що в поєднані з діяльністю оператора газотранспортної системи в галузі розширення газопроводу дозволяє завершити контракт у встановлені терміни відповідно до його положень», — наводяться в повідомленні слова глави PGNiG Петра Возняка.