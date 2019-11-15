Уряд продовжить будувати ОВДП-піраміду і підставляти гривню

У 2020 році Кабмін продовжить активно збільшувати держборг. Урядовий уповноважений з питань держборгу Юрій Буца повідомив про плани зайняти $4,9 млрд на зовнішньому ринку і 231,1 млрд грн (або $8,4 млрд) — на внутрішньому. Без нових позик влади не потягнуть поточні виплати за держборгом.

У наступному році наша країна повинна буде віддати кредиторам $15,4 млрд, тобто більше третини всього державного бюджету:

282,1 млрд грн ($10,3 млрд) — основна частина виплати;

141,5 млрд грн ($5,1 млрд) — відсотки.

Єдиний момент, який подається чиновниками як втіха — це те, що змінюється акцент запозичень. Україна починає більше позичати всередині країни і в гривні. Правда, як Кабмін і Нацбанк будуть боротися з супутнім ризиком — валютних — ніхто не каже.

Хоча всі знають, що всі глобальні девальвації гривні починалися з тотального відтоку капіталу за кордон. В першу чергу, так званих «гарячих» грошей. Це вкладення іноземців (вони зараз скуповують гривневі ОВДП), які можуть після погашення держоблігацій або їх перепродажу зірватися з країни за будь-якої причини — економічної або військово-політичної. Як тільки нерезиденти тікають з України зі своїми доларами — курс гривні падає на дно. Тому, чим активніше влада продовжить будувати піраміду з ОВДП, тим більше проблем економіка і народ можуть отримати в майбутньому.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro