Лежали у ванні кілька місяців: у Москві знайдені мертвими рок-співачка та її матір

У Москві знайдено мертвими екс солістка рок-групи «Маневри» Надіра Садикова і її мати.

Як пише «МК», жінок знайшли в їх квартирі на північному сході столиці РФ.

Тіла 44-річної Надиры і 67-річної Рани Садыковых перебували у ванні. На шиї співачки була накинута мотузка.

Слідчі відзначають, що пролежали тіла жінок так кілька місяців. А ось про те, носила їх смерть кримінальний характер, стане зрозуміло після експертизи.

У поліцію 14 листопада звернувся дядько співачки, 70-річний Рафкат. Він розповів, що не може додзвонитися до сестри та племінниці вже тиждень, останній раз спілкувався з ними ще в квітні.

Чоловік приїхав до родичів додому, але двері їй ніхто не відчинив, а сусіди заявили, що останній раз бачили жінок в липні цього року.

Надіра Садикова раніше була солісткою рок-гурту «Маневри». Група активно виступала, з’являлася в ефірах на «Нашому Радіо», дві пісні були включені в збірник «Рок з підворіть». У 2014 році група розпалася, Садикова перебивалася разовими заробітками.