Туристи до смерті заїздили молодого слона

18-річний слон з містечка у знаменитої скелі Сігірія помер після трьох довгих екскурсійних прогулянок з туристами.

Одна поїздка на слоні в середньому коштує 30 доларів, і власники змушували тварина возити туристів практично безперервно.

Elephant died of ‘exhaustion’ from carrying tourists in Sri Lanka https://t.co/yIpONBnoAD pic.twitter.com/opVpKEQhbZ

— New York Post (@nypost) 7 листопада 2019 р.

Експрес-інформація по країні

Шрі-Ланка (Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка) – острівна держава в Південній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Шрі-Джаяварденепура-Котте

Найбільше місто – Коломбо

Форма правління – Змішана республіка

Територія – 65 610 км2 (120-я в світі)

Населення – 20,71 млн. чол. (57-я в світі)

Офіційні мови – сингальська, тамільська

Релігія – буддизм

ІЛР – 0,757 (73-я в світі)

ВВП – $78,82 млрд (65-я в світі)

Валюта – шрі-ланкійська рупія

В результаті чергового інциденту активісти захисту тварин закликають владу Шрі-Ланки вжити заходів і внести зміни в політику екскурсійних турів.

Зоозахисники закликали туристів не кататися на слонах і зажадали уряд країни законодавчому рівні подбати про стан тварин, а також забезпечити захист диких тварин.

Elephant nicknamed «Kan Kota» died today while doing a safari. That is a good example how tourism industry in Sri Lanka exploit elephants.#lka #SriLanka #elephants #wildlife pic.twitter.com/zYofrF8e4d

— Prasad Welikumbura (@Welikumbura) 17 жовтня 2019 р.

“Трагічною і жорстокої смерті цього молодого слона можна було уникнути. Поки туристи не відмовляться їздити на слонах, все більше цих ніжних гігантів будуть страждати і падати від виснаження”, — заявив організатор пікету на захист прав тварин.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», це другий випадок загибелі слона на Шрі-Ланці за останній час. У вересні там померла від виснаження слониха, на якій каталися туристи.

За матеріалами Delfi.ee

