Британка винайшла пластик з рибних відходів

Новий матеріал MarinaTex – екологічна альтернатива пластику та поліетилену. За розробку такого актуального нововведення з відходів риби дівчина отримала £ 30 000 призових.

Свій інноваційний матеріал Люсі винайшла ще під час навчання в Університеті Сассекса. І тоді, і тепер пріоритетом дівчини була екологічність все, що вона розробляє.

Головна перевага матеріалу MarinaTex в тому, що він розкладається протягом чотирьох-шести тижнів.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

На відміну від звичайного пластику та поліетилену, розкладання MarinaTex відбувається при звичайних температурах. Це означає, що люди зможуть утилізувати його в своїх домашніх сміттєвих баках.

Паралельне рішення відразу двох проблем

Згідно зі звітом ООН, 27 відсотків виловленої і доставленої на сушу риби ніколи не використовуються. Цей невикористаний улов, а також відходи рибної індустрії комбінуються з червоними водоростями. З такого вихідного продукту і виробляють матеріал MarinaTex.

Люсі сподівається, що цей матеріал широко використаний для виготовлення пакетів для випічки, упаковок для сендвічів і сумок. Як зауважив відомий винахідник, засновник іменної премії сер Джеймс Дайсон, Люсі одночасно вирішила відразу дві проблеми: утилізації одноразового пластику і рибних відходів.

За матеріалами ВВС

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