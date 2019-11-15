Радіоактивний фонтан. Як радянська атомний підводний човен зруйнувала сотні життів

Розпал холодної війни всім її учасникам напевно запам’ятався неймовірною раніше гонкою озброєнь. Обидва табори так старалися перевершити один одного в засобах знищення, що часом не вважалися з жертвами навіть з власної сторони. Рівно 50 років тому у місті з мільйонним населенням збирали атомний підводний човен К-320. Хтось поміняв на ядерному реакторі металеві заглушки на пластикові. В результаті сотні людей отримали величезні дози опромінення, ганчірками і швабрами змиваючи радіоактивну воду в Волгу.

Гроза авіаносців

Якщо у противника з’явилося грізне зброя і ти не можеш зробити таке ж, то придумай, як його знищити. Радянські атомні підводні човни проекту 670 «Скат» були покликані атакувати ворожі авіаносці і інші великі кораблі у складі конвоїв. При своїй смертоносности і сучасної начинці суду повинні були відрізнятися невеликими габаритами і порівняно низькою вартістю. Непросте завдання доручили молодому конструкторському бюро, у середині 1950-х сформованому при суднобудівному заводі «Червоне Сормово» в місті Горькому (нині — Нижній Новгород).

«Червоне Сормово» в наші дні. Фото з архіву заводу

Спеціально під цю підводний човен проектували крилаті ракети «Аметист». Це були перші в світі крилаті ракети з «мокрим» підводним стартом (перед пуском ракети з підводного положення ракетна шахта затоплювалася).

Під час проектування «Ската», як і іншої військової техніки, довелося зіткнутися з багатьма труднощами і, як наслідок, придумати багато нового. Але головне в нашій історії — новий атомний реактор. Від атомних підводних човнів першого покоління новинка повинна була відрізнятися більшою надійністю. Так, за повністю переробленою системи охолодження вважалося, що при повному знеструмленні або навіть у разі великої аварії з новим реактором нічого не станеться. Не врахували тільки людський фактор.

Перша підводний човен проекту 670 «Скат» була готова в 1966 році. Однак нас цікавить сьома за рахунком — До-320. Вона була закладена в 1968-му, а закінчити всі роботи у що б то не стало треба було до 22 квітня 1970 року. То був подарунок влади народу до сторіччя з дня народження Леніна. Природно, роботи часто велися в авральному режимі.

До початку 1970 року До-320 була майже готова. На стапелях розташовувався масивний, довжиною під сотню метрів, корпус. Всередині вже змонтували повністю робочий атомний реактор. По сусідству, через перегородку, збирали ще одну таку ж човен — До-308. Їй, втім, до повної готовності було ще далеко, а от у До-320 на неділю 18 січня було призначено випробування першого контуру реактора.

Пластмасові заглушки і смертоносна радіація

Кажуть, до випробувань толком не встигли приступити. Коли в цеху знаходилося близько 150 робітників, раптово почулося сичання і гучний хлопок. До стелі цеху на висоту близько 60 метрів злетів покручений люк підводного човна, посипалися шматки металу. Відразу після цього присутніх облив фонтан з води і пари. Як з’ясувалося зовсім скоро — зараженого радіацією в дозах, близьких до смертельним.

На місці загинули 12 осіб. Але це не точно, тому що, як це було прийнято вже в той час, про подібні інциденти людей намагалися не інформувати, а інтернет ще не придумали. Сильний радіоактивний викид зафіксували закордонні станції стеження, про що негайно повідомили радянській стороні, а потім і по радіостанціям.

В цеху заводу «Червоне Сормово». Фото носить ілюстративний характер

Однак за версією радянських газет не сталося нічого надзвичайного. Подумаєш, кількох суднобудівників обпекло пором з котла суховантажу — з ким не буває. Про те, що на «Червоне Сормово» збирають атомні підводні човни, знати було не належить. Мало хто з мільйонного населення Горького підозрював, що на стапелях коштують іграшки серйозніше річкових барж.

Тим не менш внутрішнє розслідування, звичайно ж, провели. З’ясувалося, що виною всьому збіг двох факторів — конструкторської помилки та людської недбалості. У підсумку ніби із-за технічних недоробок атомний реактор самостійно неконтрольовано запустився і миттєво вийшов на практично повну потужність. Можливо, нічого б страшного при такому розкладі не сталося, якщо б хтось з робітників в першому контурі установки не поставив замість передбачених конструкцією металевих заглушок тимчасові пластмасові.

В результаті реактор працював на максимальній потужності близько 10 секунд, деформувався, скинув надлишковий тиск у вигляді потужної струменя радіоактивної пари і зупинився.

Фото носить ілюстративний характер

До речі, роль кимось встановлених пластикових заглушок до кінця не зрозуміла. Припускають, що якщо б на першому контурі реактора були встановлені, як і належить, металеві заглушки, то ніякого викиду б не було — вони були розраховані на таке і навіть більший тиск. Є, втім, думка, що саме завдяки пластмасі, яку зірвало в першу чергу, тиск частково було стравлено і до вибуху реактора справа не дійшла.

Порушили кримінальну справу, знайшли винних в особі кількох начальників середньої ланки. Втім, справа незабаром зам’яли, оголосивши про що виникли ще на стадії проектування помилках, а всіх звільнених повернули на роботу.

Як би те ні було, сталося ЧП, про який нікому не можна було говорити. До того ж на носі було велике свято — віковий ленінський ювілей.

Ганчірки в руки

— Добу після події нас не пускали в цех. Там працювали дозиметристи. А 20 січня запросили на нараду. На ньому були присутні академік Александров, наш міністр Бутома, директор заводу Юр’єв. Вів засідання академік Александров, творець цього реактора. Тримав себе він просто, відверто говорив: “Хлопці, трапилася біда. Але ви ж суднобудівники! Треба допомогти швидко провести дезактивацію. Ми повинні з вами у що б то не стало вчасно здати цю підводний човен. Адже рік-то особливий…” — згадував пізніше Олександр Зайцев, головний будівельник відділу будівництва кораблів на заводі “Червоне Сормово”.

Зображення носить ілюстративний характер. Джерело фото: National Geographic

За його словами, робітникам заводу запропонували по 50 рублів за денну зміну в команді, яка повинна була зайнятися ліквідацією наслідків аварії. Плюс багато їжі і спирту — вважалося, що це допоможе боротися з радіацією. Заодно з усіх взяли розписку про нерозголошення строком на 25 років.

— Відро, швабра і ганчірка — ними мили борту підводного човна, стапелі, підлоги і стіни цеху. А дозиметристи потім за нами перевіряли. Якщо не фонить, добре, а затріщить — перемивай заново, — зазначав Зайцев.

Він же розповів, що забруднену радіацією воду зливали в Волгу. Ліквідаторів одягли в робу, для особи видали спеціальні пов’язки. Працювати належало чотири години. За дві такі зміни заробляли по 100 рублів. Великі на ті часи гроші, особливо для простих робітників.

Зображення носить ілюстративний характер

— …Тільки троє вижило… Зараз я добре розумію, чому загинула більшість… Увійшли ми першими в величезний цех і завмерли. Мертва тиша. Силуети гігантських підводних кораблів. Ситуація, прямо скажемо, моторошна. В хвилюванні більшість з нас закурили, знявши, природно, пов’язки з рота і носа. Я ж не курить. Дихав через марлю. Це ми зараз знаємо, як смертельна потрапила в легені радіоактивний пил. Тоді про це ніхто і не подумав, — згадував Зайцев.

Після холодної війни

Формально човен все-таки здали вчасно. Поміняли реактор замінили люк — до 22 квітня До-320 була готова. Через рік після всіх випробувань вона увійшла до складу спочатку Північного флоту, а потім Тихоокеанського. У 1984 році судно ледь не затонуло неподалік від Маріанської западини, занурившись значно нижче граничної глибини, але зусиллями команди змогло піднятися.

Як і решта десять підводних човнів проекту 670 «Скат», К-320 зняли з озброєння на початку 1990-х і незабаром утилізували.

Одна з підводних човнів встигла стати в індійському флоті

Суднобудівний завод «Червоне Сормово» досі функціонує. Більше того, це один з найбільших російських заводів такого профілю. Правда, сьогодні тут ніби як не збирають військові судна, віддавши перевагу сухогрузам, нафтовим танкерам і пасажирським кораблям.

Що стосується учасників ліквідації наслідків радіоактивного викиду, шість років тому повідомлялося, що в живих з більш ніж тисячі чоловік залишилося менше третини, причому всі — інваліди. В якості заходів підтримки щомісяця держава доплачує їм близько $20 в еквіваленті, а також дає путівки в санаторії і 50-відсоткову знижку на оплату комунальних послуг.