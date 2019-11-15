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Радіоактивний фонтан. Як радянська атомний підводний човен зруйнувала сотні життів

15.11.2019

Радиоактивный фонтан. Как советская атомная подлодка разрушила сотни жизней

Розпал холодної війни всім її учасникам напевно запам’ятався неймовірною раніше гонкою озброєнь. Обидва табори так старалися перевершити один одного в засобах знищення, що часом не вважалися з жертвами навіть з власної сторони. Рівно 50 років тому у місті з мільйонним населенням збирали атомний підводний човен К-320. Хтось поміняв на ядерному реакторі металеві заглушки на пластикові. В результаті сотні людей отримали величезні дози опромінення, ганчірками і швабрами змиваючи радіоактивну воду в Волгу.

Гроза авіаносців

Якщо у противника з’явилося грізне зброя і ти не можеш зробити таке ж, то придумай, як його знищити. Радянські атомні підводні човни проекту 670 «Скат» були покликані атакувати ворожі авіаносці і інші великі кораблі у складі конвоїв. При своїй смертоносности і сучасної начинці суду повинні були відрізнятися невеликими габаритами і порівняно низькою вартістю. Непросте завдання доручили молодому конструкторському бюро, у середині 1950-х сформованому при суднобудівному заводі «Червоне Сормово» в місті Горькому (нині — Нижній Новгород).

Радиоактивный фонтан. Как советская атомная подлодка разрушила сотни жизней

«Червоне Сормово» в наші дні. Фото з архіву заводу

Спеціально під цю підводний човен проектували крилаті ракети «Аметист». Це були перші в світі крилаті ракети з «мокрим» підводним стартом (перед пуском ракети з підводного положення ракетна шахта затоплювалася).

Під час проектування «Ската», як і іншої військової техніки, довелося зіткнутися з багатьма труднощами і, як наслідок, придумати багато нового. Але головне в нашій історії — новий атомний реактор. Від атомних підводних човнів першого покоління новинка повинна була відрізнятися більшою надійністю. Так, за повністю переробленою системи охолодження вважалося, що при повному знеструмленні або навіть у разі великої аварії з новим реактором нічого не станеться. Не врахували тільки людський фактор.

Перша підводний човен проекту 670 «Скат» була готова в 1966 році. Однак нас цікавить сьома за рахунком — До-320. Вона була закладена в 1968-му, а закінчити всі роботи у що б то не стало треба було до 22 квітня 1970 року. То був подарунок влади народу до сторіччя з дня народження Леніна. Природно, роботи часто велися в авральному режимі.

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Радиоактивный фонтан. Как советская атомная подлодка разрушила сотни жизней

До початку 1970 року До-320 була майже готова. На стапелях розташовувався масивний, довжиною під сотню метрів, корпус. Всередині вже змонтували повністю робочий атомний реактор. По сусідству, через перегородку, збирали ще одну таку ж човен — До-308. Їй, втім, до повної готовності було ще далеко, а от у До-320 на неділю 18 січня було призначено випробування першого контуру реактора.

Пластмасові заглушки і смертоносна радіація

Кажуть, до випробувань толком не встигли приступити. Коли в цеху знаходилося близько 150 робітників, раптово почулося сичання і гучний хлопок. До стелі цеху на висоту близько 60 метрів злетів покручений люк підводного човна, посипалися шматки металу. Відразу після цього присутніх облив фонтан з води і пари. Як з’ясувалося зовсім скоро — зараженого радіацією в дозах, близьких до смертельним.

На місці загинули 12 осіб. Але це не точно, тому що, як це було прийнято вже в той час, про подібні інциденти людей намагалися не інформувати, а інтернет ще не придумали. Сильний радіоактивний викид зафіксували закордонні станції стеження, про що негайно повідомили радянській стороні, а потім і по радіостанціям.

Радиоактивный фонтан. Как советская атомная подлодка разрушила сотни жизней

В цеху заводу «Червоне Сормово». Фото носить ілюстративний характер

Однак за версією радянських газет не сталося нічого надзвичайного. Подумаєш, кількох суднобудівників обпекло пором з котла суховантажу — з ким не буває. Про те, що на «Червоне Сормово» збирають атомні підводні човни, знати було не належить. Мало хто з мільйонного населення Горького підозрював, що на стапелях коштують іграшки серйозніше річкових барж.

Тим не менш внутрішнє розслідування, звичайно ж, провели. З’ясувалося, що виною всьому збіг двох факторів — конструкторської помилки та людської недбалості. У підсумку ніби із-за технічних недоробок атомний реактор самостійно неконтрольовано запустився і миттєво вийшов на практично повну потужність. Можливо, нічого б страшного при такому розкладі не сталося, якщо б хтось з робітників в першому контурі установки не поставив замість передбачених конструкцією металевих заглушок тимчасові пластмасові.

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В результаті реактор працював на максимальній потужності близько 10 секунд, деформувався, скинув надлишковий тиск у вигляді потужної струменя радіоактивної пари і зупинився.

Радиоактивный фонтан. Как советская атомная подлодка разрушила сотни жизней

Фото носить ілюстративний характер

До речі, роль кимось встановлених пластикових заглушок до кінця не зрозуміла. Припускають, що якщо б на першому контурі реактора були встановлені, як і належить, металеві заглушки, то ніякого викиду б не було — вони були розраховані на таке і навіть більший тиск. Є, втім, думка, що саме завдяки пластмасі, яку зірвало в першу чергу, тиск частково було стравлено і до вибуху реактора справа не дійшла.

Порушили кримінальну справу, знайшли винних в особі кількох начальників середньої ланки. Втім, справа незабаром зам’яли, оголосивши про що виникли ще на стадії проектування помилках, а всіх звільнених повернули на роботу.

Як би те ні було, сталося ЧП, про який нікому не можна було говорити. До того ж на носі було велике свято — віковий ленінський ювілей.

Ганчірки в руки

— Добу після події нас не пускали в цех. Там працювали дозиметристи. А 20 січня запросили на нараду. На ньому були присутні академік Александров, наш міністр Бутома, директор заводу Юр’єв. Вів засідання академік Александров, творець цього реактора. Тримав себе він просто, відверто говорив: “Хлопці, трапилася біда. Але ви ж суднобудівники! Треба допомогти швидко провести дезактивацію. Ми повинні з вами у що б то не стало вчасно здати цю підводний човен. Адже рік-то особливий…” — згадував пізніше Олександр Зайцев, головний будівельник відділу будівництва кораблів на заводі “Червоне Сормово”.

Радиоактивный фонтан. Как советская атомная подлодка разрушила сотни жизней

Зображення носить ілюстративний характер. Джерело фото: National Geographic

За його словами, робітникам заводу запропонували по 50 рублів за денну зміну в команді, яка повинна була зайнятися ліквідацією наслідків аварії. Плюс багато їжі і спирту — вважалося, що це допоможе боротися з радіацією. Заодно з усіх взяли розписку про нерозголошення строком на 25 років.

— Відро, швабра і ганчірка — ними мили борту підводного човна, стапелі, підлоги і стіни цеху. А дозиметристи потім за нами перевіряли. Якщо не фонить, добре, а затріщить — перемивай заново, — зазначав Зайцев.

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Він же розповів, що забруднену радіацією воду зливали в Волгу. Ліквідаторів одягли в робу, для особи видали спеціальні пов’язки. Працювати належало чотири години. За дві такі зміни заробляли по 100 рублів. Великі на ті часи гроші, особливо для простих робітників.

Радиоактивный фонтан. Как советская атомная подлодка разрушила сотни жизней

Зображення носить ілюстративний характер

— …Тільки троє вижило… Зараз я добре розумію, чому загинула більшість… Увійшли ми першими в величезний цех і завмерли. Мертва тиша. Силуети гігантських підводних кораблів. Ситуація, прямо скажемо, моторошна. В хвилюванні більшість з нас закурили, знявши, природно, пов’язки з рота і носа. Я ж не курить. Дихав через марлю. Це ми зараз знаємо, як смертельна потрапила в легені радіоактивний пил. Тоді про це ніхто і не подумав, — згадував Зайцев.

Після холодної війни

Формально човен все-таки здали вчасно. Поміняли реактор замінили люк — до 22 квітня До-320 була готова. Через рік після всіх випробувань вона увійшла до складу спочатку Північного флоту, а потім Тихоокеанського. У 1984 році судно ледь не затонуло неподалік від Маріанської западини, занурившись значно нижче граничної глибини, але зусиллями команди змогло піднятися.

Як і решта десять підводних човнів проекту 670 «Скат», К-320 зняли з озброєння на початку 1990-х і незабаром утилізували.

Радиоактивный фонтан. Как советская атомная подлодка разрушила сотни жизней

Одна з підводних човнів встигла стати в індійському флоті

Суднобудівний завод «Червоне Сормово» досі функціонує. Більше того, це один з найбільших російських заводів такого профілю. Правда, сьогодні тут ніби як не збирають військові судна, віддавши перевагу сухогрузам, нафтовим танкерам і пасажирським кораблям.

Що стосується учасників ліквідації наслідків радіоактивного викиду, шість років тому повідомлялося, що в живих з більш ніж тисячі чоловік залишилося менше третини, причому всі — інваліди. В якості заходів підтримки щомісяця держава доплачує їм близько $20 в еквіваленті, а також дає путівки в санаторії і 50-відсоткову знижку на оплату комунальних послуг.

 

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