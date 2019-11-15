На Чернігівщіні через резонансну трагедію з загибеллю підлітка звільнили все керівництво поліції

Під час звіту перед журналістами заступник начальника НПУ – начальник ГСУ Максим Цуцкірідзе заявив, що за результатами службового розслідування буде звільнено 7 співробітників поліції.

Це начальник ГУНП Альохін, начальник Прилуцького ВП Яцик, заступник начальника ВП Степанець, заступник начальника СВ Кучерявець, слідчий Іонов, експерт Тонкаль, начальник статистики ГУНП Тивіцький; також буде звільнено начальника відділу з ДТП СУ ГУНП Браточкіна та Астаніна.

Крім того, батьки Дениса Чаленка вимагають ще звільнити старшого оперуповноваженого СКП Гриня та заступника начальника ВП – начальника СВ Хвостенка.

Причина звільнення – службове недбальство.