Справа бракованих бронежилетів: посадовцям Міноборони обрано запобіжні заходи

Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи п’ятьом посадовцям Міністерства оборони України, які підозрюються у справі закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів для Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

“Так, трьом посадовцям Міноборони обрано запобіжний захід тримання під вартою із визначенням розміру застави 76 млн грн кожному, ще двом посадовцям – домашній арешт”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Генпрокуратурою повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям Міністерства оборони України, яким інкримінують бездіяльність, що призвела до закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів.

Як повідомлялося раніше, директор ДБР Роман Труба розповів про результати балістичної експертизи бронежилетів.