В Одесі хулігани влаштували дебош на парковці і погрожували вбивством з іграшкового автомата

В Одесі патрульні затримали двох хулыганів, які погрожували вбити працівника парковки. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції міста.

Як з’ясувалося, жінка і чоловік бризнули в очі парковщику з газового балонщіка, при цьому у дівчини в руках був автомат К-47, яким вона загрожувала потерпілому.

При цьому, коли жінка вдарила прикладом, “автомат Калашникова” розламався на дві частини. Він виявився іграшковим. Потерпілий паркувальник і свідки інциденту сильно злякалися, порахувавши, що нападники озброєні справжньою зброєю.

Хулігани були затримані співробітниками патрульної поліції. Їм загрожує покарання за статтею “хуліганство”.