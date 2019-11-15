У Брюсселі через куріння електронних цигарок помер 18-річний хлопець

У столиці Брюсселя Бельгії у 18-річного хлопця Рафаеля Пауерта розвинулася пневмонія. У нього виник кашель, який переріс у задишку, після чого його госпіталізували.

Через дуже низький рівень кисню, Пауерта помістили у медичну кому. Через 26 днів його легені “скам’яніли” і лікарі вирішили відключити апарати штучного дихання. Менш ніж через місяць він помер.

Лікарі заявили, що смерть, швидше за все, була викликана його електронною сигаретою або її рідким ароматизатором.

Батько Рафаеля зазначив, що раніше у сина було хороше здоров’я, він грав у регбі. Чоловік сподівається, що смерть його сина допоможе запобігти загибелі інших людей через куріння електронних сигарет.

Нагадаємо, що станом на 3 жовтня, кількість підтверджених смертей в США через куріння електронних сигарет зросла до 17 осіб. Крім того, було відомо про 805 підтверджених і можливих випадків хвороб пошкодження легенів, пов’язаних з використанням вейпів.