СБУ стверджує, що затримала одного з лідерів ИГИЛ»

Операція була проведена разом з МВС Грузії і ЦРУ

В результаті спільної операції Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ Грузії і Центрального розвідувального управління США у Київській області затримано «один з ключових керівників» терористичної організації Ісламська держава, заявляє прес-служба СБУ.

За даними СБУ, з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько Аль-Бара Шишани» був «аміром джамаата Ахадун Ахат» в сирійській провінції Латакія, в 2013 році став заступником військового аміра ИГИЛ», а після його ліквідації втік до Туреччини.

У 2018 році Аль Бару Шашани, за твердженням СБУ, легалізувався в Україні з допомогою фальшивих документів і нібито продовжував координувати діяльність терористів.

На основі портретної експертизи СБУ стверджує, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером Ісламської держави.

У даний момент підозрюваний перебуває під екстрадиційним арештом, перевіряється його причетність до скоєння злочинів в Україні.