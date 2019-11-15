Мости Будапешта: 10 стовпів столиці Угорщини

Сьогодні мости Будапешта – це не тільки найважливіша частина транспортної інфраструктури міста, але і популярна туристична пам’ятка. Всього їх десять: 8 автомобільних та 2 залізничних. Кожен нагадує про якомусь етапі розвитку столиці — це немов архітектурне відображення історії міста.

Щоб отримати максимум вражень, досвідчені туристи радять оглянути кожен міст Будапешта двічі: в світлий і темний час доби. Вечірнє відвідування визначних пам’яток можна замінити однією екскурсією по Дунаю, яка дозволяє оцінити нічну підсвітку. Але денну екскурсію краще влаштувати собі самостійно, озброївшись нашим коротким довідником з історії мостів Будапешта.

Ланцюговий міст

Чим знаменитий: найстаріший постійний міст Будапешта, символ міста. Його зображення можна зустріти частіше інших пам’яток на магнітиках та іншої сувенірної продукції.

Експрес-інформація по країні

Угорщина – держава в Центральній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Будапешт

Найбільші міста: Будапешт, Дебрецен, Мішкольц, Сегед, Печ, Ниредьхаза, Кечкемет

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 93 036 км2 (108-я в світі)

Населення – 9,9 млн чол. (89-я в світі)

Офіційна мова – угорська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,828 (44-я в світі)

ВВП – $138,3 млрд (58-я в світі)

Валюта – угорський форинт

Межує з Україною, Румунією, Словаччиною, Сербією, Хорватією, Словенією, Австрією

Де знаходиться: з боку Пешту — площа Іштвана Сеченьи (Szechenyi Istvan ter), з боку Буди — площа Адама Кларка (Clark Adam ter), де знаходяться скульптура «Камінь нульового кілометра», нижня станція фунікулера на Замкову гору і тунель під Замковою горою. До речі, довжина тунелю практично збігається з довжиною мосту, тому у місцевих жителів народилася зворушлива жарт, що під час дощу цю пам’ятку Будапешта, щоб не зіпсувалася, ховають під гору.

Дата відкриття та реконструкції: 1849 рік. У 1945-му перший міст Будапешта був підірваний відступаючої німецької армії. Його відновили в 1949 році — до сторіччя Ланцюгового мосту.

Довжина: 375 м.

Історія мосту: ідея будівництва переправи належала угорській реформатору, графу Іштвану Сеченьи. Помандрувавши по освіченій Європі, нащадок знатного роду задався метою наблизити консервативну Угорщину до розвинених сусідів. За наполяганням графа ланцюговий міст в Будапешті — копію мосту з британського міста Марло — зробили світовою пам’яткою. Він став не тільки найдовшим в Європі, але одним з найбільших мостів у світі. Конструкція, яка отримала в честь свого батька-засновника друге ім’я міст Сеченьи, утримувала першість всього кілька років: у 1853 році в Києві з’явився Миколаївський ланцюговий міст довжиною 776 м (зруйнований у Першу світову). Тим не менш свою функцію міст у Будапешті виконав прославив і місто, і країну.

Цікаві факти: в Будапешті існує міська легенда, що творець кам’яних левів біля входів Ланцюгового мосту, скульптор Янош Маршалько, втопився від сорому за свою роботу в Дунаї. Нібито якийсь хлопчисько дорікнув його в тому, що майстер забув зробити левам мови, а той у відповідь побажав хлопцеві дружину, що володіє мовою такого ж розміру, як у його львів. Насправді мови у левів є, але просто не видно пішоходам — пасти знаходяться занадто високо. У свій час Маршалко навіть опублікував з цього приводу статтю: «Леви — не собаки, і мови з пащі у них не звисають». Архітектор благополучно пережив скандал і помер у старості через 40 років після всіх подій.

Особливості відвідування: Ланцюговий міст є однією з найбільш відвідуваних туристами визначних пам’яток Будапешта, тому тут завжди активний пішохідний рух. Іноді буває відверто тісно, так що приготуйтеся фотографувати швидко. По пологій конструкції можна залізти практично до самого верху мосту, як це зробив, наприклад, актор Уїлл Сміт, станцевавший на одній з опор. Але без дозволу влади це незаконно.

Міст Маргіт

Чим знаменитий: став другим постійним мостом Будапешта. Він складається з двох частин, які є під великим кутом (165°) з’єднуються в районі острова Маргіт — популярній зоні відпочинку в Будапеште. Незвичайна конструкція моста пояснюється тим, що в цьому місці Дунай утворює два рукави, тому при зведенні переправи будівельники розташували дві секції споруди перпендикулярно течії. Третя частина від середньої опори веде до острова.

Де знаходиться: з боку Пешта — бульвар Святого Іштвана (Szent István körút), з боку Буди — бульвар Маргіт (Margit körút). На третій стороні, острові Маргіт, розташований громадський міський парк з ресторанами, кафе, фонтанами, міні-зоопарком, готелем і купальнею.

Дата відкриття та реконструкції: 1876 рік. Як і всі довоєнні мости Будапешта, сильно постраждав в роки війни. У 1944 році в результаті випадкового вибуху боєприпасів, то диверсії була повністю зруйнована частина мосту з боку Пешта. Загинуло 640 осіб, з яких тільки 40 були німецькими солдатами, а решта — звичайними городянами. В наступному році відступаючі німці знищили будайська частина конструкції. Міст реконструювали в 1948-му, сильно спростивши декоративні елементи (зникли витончені перила, ліхтарі і скульптури, зроблені для Будапешта у Франції). В 2009-2011-му частину старовинних візерунків відновили.

Довжина: 637 м, з яких 70 м – це середня частина.

Історія мосту: другий міст Будапешта побудували, тому що Ланцюгової не справлявся з навантаженням. З-за великої затребуваності було вирішено зробити міст платним: на обох берегах поставили митні будки, де брали данину з проїжджаючих возів. Однак гроші стрімко витікали в загальну скарбницю, звідки на обслуговування мосту не поверталися. Тому майже чверть століття інженери не могли добудувати третю частину конструкції на острів Маргіт, який вже тоді був пам’яткою Будапешта.. Цей проліт, з самого початку закладений у проекті, змогли відкрити тільки в 1900 році.

Цікаві факти: свята Маргарита Угорська, в честь якої названий цей міст Будапешта, в миру була дочкою короля Угорщини Бели IV (XIII століття). Вона веде свій рід від Великих князів Київський, будучи прапраправнучкой Мстислава Великого, сина Володимира Мономаха.

Особливості відвідування: перед тим, як ступити на міст, добре подумайте, на якій стороні ви хочете йти. В середині перетнути конструкцію проблематично з-за великого транспортного потоку і незручного для пішоходів світлофорного режиму.

Міст Свободи

Чим знаменитий: самий короткий міст Будапешта. Після першої світової війни мав сумну славу «міст самогубців»: саме тут воліли зводити рахунки з життям розчарувалися в ній будапештці. Після другої світової погана репутація забулася.

Де знаходиться: з боку Пешту — площа Февам (Fovam ter), де знаходиться Центральний ринок Будапешта і починається головна туристична вулиця міста Ваци (Vаci utca); з боку Буди — південна частина пагорба Геллерт, де розташовані знамениті купальні.

Дата відкриття та реконструкції: 1896 рік. У 1945-му третій за рахунком міст Будапешта був підірваний відступаючими німецькими військами, але до серпня наступного року він вже був відновлений.

Довжина: 333 м.

Історія мосту: будівництво чергового моста для зростаючого Будапешта приурочили до 1000-річчя Угорщини. За перші півстоліття свого існування міст чотири рази змінював назву. Спочатку він називався міст на площі Вамхаз, потім міст Митниці, будівля якої стояло на пештському набережній, потім його перейменували в честь імператора Австро-Угорської імперії Франца Йосифа, і тільки в 1946-му міст отримав сучасну назву.

Цікаві факти: Вершини чотирьох щогл мосту прикрашають статуї міфічних турулов — схожих на соколов птахів, яких угорської міфології читали вісниками богів. Після війни міст реконструювали, зберігши ці елементи прикраси. Автентичні конструкції підняли із дна Дунаю. Зникла тільки одна визначна пам’ятка — пам’ятний срібний цвях, який символічно забив у конструкцію імператор Франц Йосиф під час церемонії відкриття. Зараз в міст вбити його копія, закрита склом.

Особливості відвідування: по великим святам і вихідним рух на мосту перекривається, і тут жителі Будапешта влаштовуються паради, веселі гуляння і навіть колективні заняття йогою або яким-небудь видом спорту вранці. Так що в гарну погоду легко можна опинитися в натовпі спортсменів, танцюристів або йогів.

Міст Ержебет

Чим знаменитий: єдиний з старих мостів Будапешта, який не був відновлений після війни в первозданному вигляді. До війни це був ланцюговий міст, в сучасному вигляді він висячий. Однак силует старого мосту архітектори зберегли.

Де знаходиться: з боку Пешта — вулиця Лайоша Кошута (Kossuth Lajos utca); з боку Буда — північний край пагорба Геллерт і південна край Замкової гори, на якій розташована одна з найяскравіших визначних пам’яток Будапешта — Будайська фортеця. Вище за течією знаходяться два головний міст Будапешта — Ланцюговий, нижче — міст Свободи

Дата відкриття та реконструкції: 1903 рік. Оригінальний міст Ержебет був підірваний в 1945 році отступавшими частинами вермахту. Від переправи мало що залишилося, тому довгий час влада Будапешта не могли приступити до відновлення мосту. У результаті його реконструювали лише в 1964-му, і то зовсім в іншому вигляді: щодо архітектурних та економічних міркувань було вирішено побудувати новий підвісний міст сучасної конструкції з використанням збережених опор старого. Фотографії і деякі елементи старого мосту — наприклад, старовинне ланка ланцюга, можна побачити біля музею транспорту в міському парку.

Довжина: 378 метрів

Історія мосту: міст названий на честь імператриці Єлизавети Баварської (по-угорськи її ім’я звучить як Ержебет), дружини імператора Франца Йосифа . Сьогодні її велика бронзова статуя знаходиться на будайську частини конструкції, в центрі невеликого саду. Єлизавета була вбита в Женеві анархістом у 1998 році — в рік початку активного будівництва мосту в Будапешті.

Цікаві факти: у 2005 році на мосту Ержебет у Будапешті був поставлений світовий рекорд за кількістю цілуються пар. В акції взяли участь 5875 пар, що зафіксували представники Книги рекордів Гіннесса.

Особливості відвідування: міст Ержебет не є однією з головних визначних пам’яток Будапешта, але тим не менш може час від часу бути переповнений пішоходами, бо має зручне розташування. На цей міст варто звернути особливу увагу під час круїзу по Думаю — під них найшвидше у Будапешті протягом.

Що ще подивитися в Будапешті:

Південний залізничний міст (1877)

Північний залізничний міст (1896)

Міст Петефі (1937)

Міст Арпада (1950)

Міст Ракоці (1995; має спеціальні величезні дзеркала, які рівномірно освітлюють дорогу з 35-метрової висоти).

Міст Медьєрі (2008; наймолодший і довгий міст Будапешта, має протяжність 1862 м).

Міст Кошута (1945-1960; неіснуючий міст, що з’єднував площа Лайоша Кошута в Пешті з площею Баттяни в Буді. Зараз в цих місцях встановлено пам’ятні таблички. У 2020 році планується початок будівництва моста в цьому ж самому місці).

«Навколо Світу. Україна»

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