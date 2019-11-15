Чиновники посперечалися з-за шпиля Нотр-Дама

Дискусії про те, як відновити Нотр-Дам, не вщухають з часу квітневого пожежі, яка повністю знищила дах і шпиль знаменитого паризького собору.

Учасниками чергового спору стали головний архітектор собору Філіп Вільнев і відповідальний за відновлення Нотр-Дама представник уряду, колишній начальник Генерального штабу збройних сил генерал Жан-Луї Жоржелин.

Вільнев вважає, що шпиль Нотр-Дама повинен бути відновлений у первісному вигляді. Жоржелин не згоден з цією думкою і виступає за те, щоб надати шпичака більш сучасний вигляд.

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На одному з останніх парламентських засідань генерал Жоржелин досить різко висловився на адресу Вільньова: «Що стосується головного архітектора, то я вже пояснював, що він повинен закрити свій рот, щоб ми могли мудро рухатися вперед і спокійно зробити кращий вибір для Нотр-Дама».

За таке висловлювання генерала довелося вибачитися міністра культури Франції Франка Ристеру. Він написав у Twitter, що висловлювання Жоржелина не відповідають вимогам до поведінки державних службовців, яке має бути зразковим. А президентська адміністрація публічно попросила учасників спору «спокійно і шанобливо» повернутися до роботи.

Третейським суддею могли б стати корінні парижани

Не можуть прийти до єдиної думки з даного питання та інші представники французької влади. Ще у квітні прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп оголосив міжнародний конкурс архітекторів на відновлення впав шпиля собору. Прем’єр висловив зацікавленість у більш сучасному дизайні.

Тим часом мер Парижа Анн Ідальго виступає за ідентичну реставрацію. Шкода, що ніхто з високопосадовців не бажає запитати, яким хочуть бачити Нотр-Дам корінні парижани.

Існують також різні думки щодо термінів реставраційного проекту.

У зв’язку з проведенням літніх Олімпійських ігор у Парижі в 2024 році президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що собор буде відбудований за п’ять років. Президент висловив побажання, що Нотр-Дам повинен стати «ще гарнішим».

Однак експерт з реставрації Фредерік Летоффе вважає, що реконструкція може зайняти більше часу: від 10 до 15 років.

За матеріалами CNN

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