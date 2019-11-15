В Мінкультури повідомили про створення держорганізації, яка буде вирішувати, хто журналіст, а хто — ні

Анатолій Максимчук, Заступник міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського, розповів про те, що держава хоче створити самоврядну організацію журналістів, яка частково буде стежити за виконанням нового закону про медіа, який зараз розробляють в уряді.

У презентації сказано, що самоврядну організацію журналістів «повністю або частково фінансує держава», тобто це залежний від держави орган.

Організація повинна буде стежити за етичними стандартами журналістської діяльності та розробити критерії достовірності новин. Також у її обов’язки входитиме присвоєння індексу достовірності новини.

Але головне – це фактичне держустанова буде вирішувати, хто журналіст, а хто ні. «Підтвердження або надання статусу журналіста або зупинка статусу», — така функція прописана в презентації Бородянського.

Скріншот з презентації Максимчука