Мережа вразила історія кинутої собаки, три дні прождавшей господаря в лісі під Дніпром

Під Дніпром волонтери врятували вівчарку, яку жорстокий господар викинув у посадку біля залізничного переїзду, попередньо обмотавши ковдрою і обв’язавши мотузкою. Тим не менш відданий друг чекав людини, не йдучи з того місця, де його залишили.

На момент виявлення пес настільки боявся людей, що не підпускав до себе. Винятком стала мешканка села Сурсько-Литовське Ірина Челомова, яка спочатку підгодовувала пса, а потім звернулася за допомогою в спеціалізоване комунальне підприємство «Зооконтроль».

«Я підписала всі їх договору, та пес поїхав на Березинську, 60. Там він пройде обробку, лікування, буде ситий і буде у притулку, з ймовірністю знайти йому нового господаря», — написала жінка в соцмережі, опублікувавши фото відлову вівчарки.

За її словами, їй писали дуже багато односельців, пропонували допомогу.





«Навіть після того, як вже все було домовлено, люди телефонували і говорили, що якщо раптом будуть додаткові витрати — вони беруть участь», — зазначила вона, подякувавши за участь.