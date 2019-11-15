Названо причину смерті підлітка у Прилуках

У Прилуках правоохоронці оголосили результати повторної судмедекспертизи у справі 14-річного Дениса Чаленка.

Причиною смерті експерти назвали відкриту черепно-мозкову травму, але поки що невідомо, що чи хто став причиною цієї травми.

– За цей тиждень проведено 17 додаткових оглядів місця події.

За їх результатами вилучено багато речових доказів: починаючи з одягу і закінчуючи предметами, які вилучали як самі слідчі, так і родичі, які надавали ці предмети для експертиз, – повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Наразі поліція провела шість слідчих експериментів за участю фельдшерів та працівників поліції, які виїжджали на місце події.

Найближчим часом відбудеться слідчий експеримент за участю батька загиблого хлопця.

Нагадаємо, у кінці жовтня 14-річного підлітка з Прилук знайшли мертвим на залізничній колії. Спершу правоохоронці запевняли, що його переїхав потяг, але батьки побачили на тілі сина численні тілесні ушкодження і заявили, що їхнього сина убили.

Місцеві жителі вийшли на акції протесту і палили шини, бо переконані, що хлопця жорстоко вбили. Справу передали у Київ.