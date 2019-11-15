«Збігаються на 95 відсотків»: Омелян вказав на дивну схожість заяв, які роблять зараз українське і російське керівництво

Володимир Омелян заявив, виступаючи в ефірі телеканалу Прямий, що в даний час Банкова і Кремль кажуть одним і тим же голосом. Колишній глава Міністерства інфраструктури звертає увагу на схожість заяв, які сьогодні роблять представники українського та російського керівництва.

Якщо проаналізувати інформацію, що з’являється в публічній площині, то можна побачити — збіг становить 95 відсотків. За словами колишнього міністра, сьогодні ризики розвитку ситуації за найгіршим для України сценарієм, стали дуже високими. Все йде до того, що на зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» (якщо, звичайно, вона взагалі відбудеться) проти нашої країни будуть всі чотири президенти, в тому числі, і Володимир Зеленський.

Також Омелян розкритикував заяви представників нинішньої влади, які стверджують, ніби в Ігоря Коломойського немає ніякого впливу на українську політику. На думку екс-міністра, це просто смішно. Було дуже забавно спостерігати, як прес-секретар глави держави Юлія Мендель раптом заявляє, що Коломойський не має ніякого відношення до нинішньої влади, і взагалі це якийсь нікому не відомий персонаж, який не має сьогодні ні найменшого впливу.