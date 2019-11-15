Чіткий наказ: Голова комітету з нацбезпеки розповів, коли відбудеться новий етап розведення сил

Голова комітету нацбезпеки нардеп від «Слуги народу» Олександр Завітневич заявив, що говорити про нових етапах розведення на Донбасі можна буде тільки після зустрічі в нормандському форматі. Про це він сказав в інтерв’ю BBC-Україна.

За його словами, на сьогоднішній день Генштаб вивчає інші ділянки на 400 км фронту, проте ніяких завдань не верховний головнокомандувач, ні міністр, ні начальник Генштабу по іншим ділянкам не ставили.

«Чіткий наказ — три населених пункти і далі чекаємо зустрічі нашого президента у нормандському форматі. За її результатами вже, напевно, буде прийматися рішення про розведення», — заявив Завітневич.

Він також підкреслив, що на тих ділянках фронту, де вже відбулося розведення сил, ситуація стала набагато спокійніше.

«Що ж стосується самого розведення, то ще в червні багато хто не вірив, що воно відбудеться. Але поїдьте в Станицю Луганську, де розведення минуло в липні. Нині листопад — і по людях видно, що вони більш спокійні, врівноважені, ніж там, де це зараз тільки почалося, адже у людей залишається застереження», — додав Завітневич.

Голова комітету нацбезпеки допустив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться до кінця поточного року.